LIVE Olimpia Milano-Venezia Serie A basket 2026 in DIRETTA | inizia la serie scudetto

Inizia la serie scudetto della Serie A di basket 2026 con la partita tra Olimpia Milano e Venezia. La partita è in corso e viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite la piattaforma online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Venezia, Serie A di basket 2026. Inizia stasera la serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il titolo di campione d’Italia al termine di una lunga stagione culminata con i playoff. L’Olimpia Milano parte con i favori del pronostico e vuole tornare a ricucirsi il tricolore sul petto a distanza di due anni dall’ultima volta (2024), con ‘Peppe’ Poeta alla sua seconda finale dopo quella disputata nella scorsa annata con la Germani Brescia. Il giovane coach si affiderà ancora alle fiammate di Shavon Shields e di Armoni Brooks, con Zach LeDay e Josh Nebo a dare man forte nel pitturato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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