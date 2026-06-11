LIVE Italia-Germania Nations League volley 2026 in DIRETTA | secondo impegno che nasconde insidie
Alle 14:00 si è aperto il secondo incontro tra Italia e Germania nella Volleyball Nations League maschile 2026. La partita si sta giocando in diretta, con entrambe le squadre impegnate a conquistare punti e migliorare la classifica. La sfida si svolge in un palazzetto con pubblico presente, con le squadre che si affrontano con rotazioni e schiacciate veloci. La tensione è palpabile in ogni scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, partita valevole per la seconda giornata della Volleyball Nations League maschile 2026. I campioni del mondo tornano in campo ad Ottawa (Canada) per una sfida da non perdere contro la compagine tedesca. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno esordito meno di 24 ore fa contro la Francia di Andrea Giani. Nella sfida contro i campioni olimpici gli azzurri hanno messo in campo una pallavolo di altissimo livello, nonostante le diverse novità nel sestetto titolare, venendo sconfitti solamente al tie-break per 16-14. La VNL della Germania è iniziata contro i padroni di casa del Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it
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