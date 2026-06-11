LIVE Italia-Germania Nations League volley 2026 in DIRETTA | secondo impegno che nasconde insidie

Notizia in breve

Alle 14:00 si è aperto il secondo incontro tra Italia e Germania nella Volleyball Nations League maschile 2026. La partita si sta giocando in diretta, con entrambe le squadre impegnate a conquistare punti e migliorare la classifica. La sfida si svolge in un palazzetto con pubblico presente, con le squadre che si affrontano con rotazioni e schiacciate veloci. La tensione è palpabile in ogni scambio.