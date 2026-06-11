LIVE Italia-Francia 2-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 5° set
Nel quinto set della partita tra Italia e Francia, il punteggio è di 14-13 in favore della Francia, con un time out richiesto dalla squadra francese. Durante il set, la Francia ha realizzato un punto con una battuta di Henno, che ha colpito la diagonale. Prima, aveva murato due volte un giocatore italiano e aveva difeso un attacco avversario con un intervento di Clevenot. La partita si sta svolgendo nel contesto della Nations League 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE Time out Francia 13-14 Larga la diagonale di Henno. La Francia aveva murato due volte Luca Porro prima di difendere Rychlicki con Clevenot. Time out Italia 12-14 Fuori l’attacco in parallela di Rychlicki. Due match points per la Francia. 12-13 Mani out di Clevenot, in precedenza abile nel contenere l’ottimo servizio di Rychlicki 12-12 Errore al servizio di Leon, entrato al posto di Boyer per la battuta. 11-12 Sulla riga il pallonetto di Clevenot da posto 4. In questo finale la Francia si sta affidando anche all’esperienza del proprio schiacciatore. Entrano Sani e Gargiulo al posto di Mati e Sanguinetti. Lo schiacciatore di Verona va al servizio 11-11 Mani out di Luca Porro da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Italia vs Francia | Volleyball Nations League Maschile Week 1 | 10 Giugno 2026 LIVE SCORE |
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Francia 1-1, Nations League volley 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° setNel terzo set della partita Italia-Francia, il punteggio segna 17-16 in favore dell’Italia.
LIVE Italia-Francia 1-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: reazione dei francesi nel 2° setNel secondo set della partita, i francesi hanno reagito con un attacco di seconda intenzione che ha superato il muro italiano, portando il punteggio...
Temi più discussi: Francia - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Italia-Francia 1-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: reazione dei francesi nel 2° set; LIVE! Italia-Francia 2-2: si va al tie-break, super Mati e Rychlicki; Azzurrini, il titolo europeo passa dal Belgio. Franceschini: Godiamoci il momento.
Volleyball Nations League - 1° Week Ottawa Italia 2 Francia 2 4° Set Live : 23 - 25 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il MATCH IN DIRETTA facebook
! Domani prende il via il percorso dell’Italia nella VNL 2026 contro la Francia! : federvolley.it/node/133554 De Giorgi: youtu.be/QeW59LIBJsM?is… #LaNazionale | #VNL2026 | #BePartOfTheGame | @volleyballworld x.com
69 anni fa, il 2 giugno 1957, venne inaugurato il Trans Europ Express collegando Germania, Italia, Francia, Svizzera e Paesi Bassi per viaggi di lusso transcontinentali in Europa. Questa è la storia del Trans Europ Express. reddit
Italia-Francia: tutto sulla sfida di Nations LeagueParte meglio la Francia nel quarto set, con Clevenot che firma il primo punto del parziale e Rychlicki che sorprendentemente sbaglia l'attacco dello 0-2, uno dei rarissimi errori della sua partita. Gl ... corrieredellosport.it
LIVE Italia-Francia 2-2, Nations League volley 2026 in DIRETTA: 23-25, si va al tie-break dopo un 4° set lottatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 Non c'è l'invasione degli azzurri. L'Italia vince il terzo set e torna avanti nel punteggio. Challenge ... oasport.it