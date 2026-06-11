LIVE Italia-Francia 2-2 Nations League volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 5° set

Notizia in breve

Nel quinto set della partita tra Italia e Francia, il punteggio è di 14-13 in favore della Francia, con un time out richiesto dalla squadra francese. Durante il set, la Francia ha realizzato un punto con una battuta di Henno, che ha colpito la diagonale. Prima, aveva murato due volte un giocatore italiano e aveva difeso un attacco avversario con un intervento di Clevenot. La partita si sta svolgendo nel contesto della Nations League 2026.