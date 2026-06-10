LIVE Italia-Francia 1-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | reazione dei francesi nel 2° set
Nel secondo set della partita, i francesi hanno reagito con un attacco di seconda intenzione che ha superato il muro italiano, portando il punteggio a 15-17. Prima, Sanguinetti ha commesso un errore al servizio, e poco dopo, un'invasione a rete da parte dello stesso giocatore ha dato ai rivali un punto importante. L’Italia ha chiamato un time out con il punteggio di 14-17.
18-17 Pallonetto di Henno in pipe. Per poco Porro non tiene in vita il pallone con il pancake. “Dobbiamo pensare solo alla pallavolo. Se c’è da protestare, nel caso, vado io, voi pensate solo a giocare”. Così De Giorgi verso i propri ragazzi. Ricordiamo che in questa VNL, per la prima volta, l’allenatore può parlare direttamente con il primo arbitro 17-14 Challenge chiamato dall’Italia. Gli azzurri non sono d’accordo con il video mostrato dagli arbitri, che però hanno confermato la decisione del campo. 17-14 Il nastro cambia la traiettoria del servizio di Luca Porro con la palla che termina fuori. 17-13 Scambio lungo. In ricostruzione Laurenzano apre verso posto 1 dove Rychlicki chiude in diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Francia | Volleyball Nations League Maschile Week 1 | 10 Giugno 2026 LIVE SCORE |
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LIVE Italia-Francia 1-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: 25-19, Rychlicki trascina gli azzurri nel 1° set5-6 Errore al servizio di Luca Porro. 5-5 Diagonale di Porro che piega le mani del muro da posto 4. Da sottolineare la splendida alzata ad una mano del fratello Paolo. 3-2 Errore al servizio di Gueye. oasport.it