LIVE Italia-Francia 1-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | reazione dei francesi nel 2° set

Notizia in breve

Nel secondo set della partita, i francesi hanno reagito con un attacco di seconda intenzione che ha superato il muro italiano, portando il punteggio a 15-17. Prima, Sanguinetti ha commesso un errore al servizio, e poco dopo, un'invasione a rete da parte dello stesso giocatore ha dato ai rivali un punto importante. L’Italia ha chiamato un time out con il punteggio di 14-17.