LIVE Italia-Francia 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 3° set

Nel terzo set della partita Italia-Francia, il punteggio segna 17-16 in favore dell’Italia. L’Italia ha richiesto un challenge dopo una diagonale di Bottolo, che ha portato il punteggio a 17-15. Attualmente, c’è un time out chiamato dall’Italia. La partita si mantiene molto equilibrata, con il punteggio che resta in bilico tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Italia 17-16 Larga la diagonale di Bottolo 17-15 Challenge chiamato dall’Italia. Gli azzurri non sono d’accordo con il video mostrato dagli arbitri, che però hanno confermato la decisione del campo. 17-15 Il nastro cambia la traiettoria del servizio di Luca Porro con la palla che termina fuori. 17-14 Scambio lungo. In ricostruzione Laurenzano apre verso posto 1 dove Rychlicki chiude in diagonale. 16-13 Mani out di Rychlicki con la parallela dalla seconda linea 15-13 In rete la battuta di Rychlicki 15-12 AAAAACEEEEE!! Il servizio di Rychlicki piega il nastro e diventa imprendibile per Huetz 14-12 Clevenot prova a spingere sulle mani del muro ma colpisce direttamente l’asta Time out Francia 13-12 Diagonale stretta di Luca Porro che non ha problemi contro il muro ad uno francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Francia | Volleyball Nations League Maschile Week 1 | 10 Giugno 2026 LIVE SCORE |

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