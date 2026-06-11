Liu Bolin è stato intervistato, rivelando il suo metodo di nascondersi davanti a sfondi e oggetti per creare immagini che lo rendono quasi invisibile. La sua arte consiste nel mimetizzarsi perfettamente con ambienti urbani e naturali, rendendo difficile distinguere il suo corpo dallo sfondo. Questa tecnica richiede ore di posa e precisione, e il risultato sono fotografie che mostrano un uomo che si fonde con il contesto circostante.

In occasione di Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, Liu Bolin firma Oltre il visibile, un progetto, promosso da Geely Auto e con il sostegno di Galleria Gaburro, che lo porta, tra l’11 e il 13 giugno, a confrontarsi con alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi della regione: dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio alla fortezza di Rocca Calascio, fino al Parco Nazionale d'Abruzzo. Scenari profondamente diversi ma accomunati da una stessa forza narrativa, quella di un territorio che custodisce storie, stratificazioni e paesaggi capaci di dialogare con l'arte contemporanea senza perdere autenticità. Liu Bolin, ancora una volta, non si limita a utilizzare lo sfondo come elemento scenografico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Liu Bolin, l'uomo che è riuscito a diventare invisibile per insegnarci a guardare. Qui la sua intervista

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