Dumfries svela | Con la Roma abbiamo capito che potevamo diventare Campioni d’Italia Chivu ci ha detto di non guardare gli altri
Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione appena conclusa, che ha portato alla conquista del campionato e della Coppa Italia. In un’intervista, ha raccontato di come la squadra abbia capito di poter puntare al titolo di campioni d’Italia. Dumfries ha anche ricordato un consiglio di un ex difensore della squadra, che gli avrebbe suggerito di non preoccuparsi troppo degli avversari e di concentrarsi sul proprio percorso.
L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, svela alcuni retroscena su questa stagione conclusasi con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Denzel Dumfries, ai microfoni di BR Football, è tornato sullo scudetto vinto dall’ Inter e sul ruolo di Cristian Chivu. L’esterno olandese ha spiegato come il tecnico abbia chiesto alla squadra di pensare solo a sé stessa, partita dopo partita. Decisiva, secondo lui, la vittoria contro la Roma a San Siro. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Ogni partita siamo stati concentrati sul vincere quella partita e non quella avanti. Noi pensavamo solo alla partita da giocare e inoltre Chivu ci ha detto di non guardare gli altri ma di pensare solo a noi fino alla fine e questo ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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