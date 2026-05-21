Dumfries svela | Con la Roma abbiamo capito che potevamo diventare Campioni d’Italia Chivu ci ha detto di non guardare gli altri

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione appena conclusa, che ha portato alla conquista del campionato e della Coppa Italia. In un’intervista, ha raccontato di come la squadra abbia capito di poter puntare al titolo di campioni d’Italia. Dumfries ha anche ricordato un consiglio di un ex difensore della squadra, che gli avrebbe suggerito di non preoccuparsi troppo degli avversari e di concentrarsi sul proprio percorso.

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