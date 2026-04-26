WTA Madrid 2026 | Errani Paolini dilapidano il vantaggio e cedono al match tie-break con Siegemund Zvonareva

Durante gli ottavi di finale del torneo WTA di Madrid, il duo formato da Sara Errani e Jasmine Paolini ha perso il vantaggio accumulato durante il match contro le avversarie Laura Siegemund e Vera Zvonareva, cedendo infine al tie-break decisivo. La partita si è conclusa con la vittoria delle coppie SiegemundZvonareva, che hanno conquistato il passaggio del turno.

Negli ottavi di finale del tabellone di doppio femminile del torneo WTA di Madrid Sara Errani e Jasmine Paolini dilapidano il vantaggio acquisito in un match che sembrava molto ben indirizzato e cedono al match tie-break contro Laura SiegemundVera Zvonareva. La tedesca e la russa s’impongono 4-6 6-4 10-6 in due ore. Il duo azzurro tiene il servizio di apertura capitalizzando la risposta fuori misura della tedesca. Le avversarie siglano l’1-1 sul rovescio non controllato da Errani. Le azzurre mettono la freccia nel quarto gioco e, al termine di un game aggressivo in risposta, firmano il break del 3-1 con la volée di rovescio della giocatrice emiliana e allungano sul 4-1 al deciding point.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Madrid 2026: Errani/Paolini dilapidano il vantaggio e cedono al match tie-break con Siegemund/Zvonareva Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 3-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: Errani/Paolini agli ottavi, ma che fatica!; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 7-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esordio vincente e combattuto per la coppia azzurra; Tennis, Wta Madrid: Errani-Paolini agli ottavi nel doppio. LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, 6-4, 4-6, 6-10, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la coppia russo-tedesca vince in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00 15:20 ... oasport.it Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConquistare il pass per i quarti di finale per confermare l’inversione di tendenza di una stagione iniziata con qualche difficoltà di troppo. oasport.it #Tennis Carlos #Alcaraz salterà Roma ma, soprattutto, il Roland Garros. Intanto, al Masters 1000 di Madrid, #Sinner vince contro Bonzi e va avanti. Passano anche Musetti e Errani-Paolini nel doppio. Oggi Darderi, Cobolli, Paolini Foto Ansa x.com La motivazione dietro al servizio insolito di Sara Errani e Jasmine Paolini Il tentativo di sfruttare meglio i propri punti di forza - facebook.com facebook