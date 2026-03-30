La Roma volley spreca il doppio vantaggio | Costa Volpino rimonta e vince al tie-break

La squadra di volley di Roma aveva conquistato i primi due set contro Costa Volpino, ma alla fine ha ceduto nel tie-break. Dopo aver mantenuto il vantaggio iniziale, le avversarie hanno recuperato e si sono aggiudicate la partita. La sfida si è conclusa con la vittoria di Costa Volpino, lasciando aperta la qualificazione alla gara di ritorno.

Le capitoline dominano per due set, poi si arrendono al tie-break. Ora servirà un’impresa per la gara di ritorno Occasione mancata per la SMI Roma Volley, che davanti al proprio pubblico si fa rimontare da Costa Volpino e cede al tie-breaknei Quarti di Finale dei Playoff Promozione. Un 2-3amaro, maturato dopo essere state avanti di due set, che complica il cammino delle giallorosse in vista del ritorno in programma in Lombardia. La squadra guidata da Giuseppe Cuccarini parte nel migliore dei modi, imponendo subito ritmo e intensità. Il primo set è a senso unico: le capitoline scappano sul 4-0 e allungano grazie a muro e servizio, chiudendo 25-19 con autorità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Roma volley spreca il doppio vantaggio: Costa Volpino rimonta e vince al tie-break Articoli correlati Melendugno, un sogno spezzato solo al tie-break: a Costa Volpino è una notte da “guerriere”COSTA VOLPINO– Il tabellino dice 3-2 per le padrone di casa, ma gli applausi scroscianti del PalaCbl sono tutti per la Narconon Volley Melendugno. Champions: in Francia primo ko per la Lube. A Montpellier rimonta, poi spreca tutto al tie-breakMontpellier Hsc Vb-Cucine Lube Civitanova 3-2 (29-27, 25-22, 14-25, 18-25, 16-14) Nella battaglia di Montpellier cade per la prima volta in Champions... Contenuti e approfondimenti su Costa Volpino Discussioni sull' argomento CDA, la promozione in Serie A1 passa per Roma: l’ultimo passo verso la gloria; CDA Talmassons FVG promossa se… le combinazioni per il raggiungimento della Serie A1. Pallavolo A2F PlayOff Promozione – Roma vola 2-0, poi progressivamente cala e perde al quinto contro Costa VolpinoNella Capitale la bagarre di oltre due ore premia la C.B.L. Costa Volpino, che espugna il campo della SMI Roma Volley imponendosi 2-3 al tie-break (25-19, 25-21, 20-25, 25-27, 14-16) e si prende gara ... ivolleymagazine.it Smi Roma volley-Costa Volpino: 2-3 nella prima partita di play offPrima sfida play off per la Smi Roma volley che ha ospitato in casa Costa Volpino, a pari merito in classifica nella pool promozione, ma che deve cedere sotto i colpi delle bergamasche per 2-3 (25-19; ... roma.corriere.it Play Off Promozione: colpi in trasferta per Costa Volpino, Brescia e Padova - facebook.com facebook Play Off Promozione: colpi in trasferta per Costa Volpino, Brescia e Padova x.com