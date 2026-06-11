L’Italia è una Repubblica fondata sui soldi delle generazioni precedenti

Un giovane ha spiegato che l’Italia si basa sui soldi delle generazioni passate, parlando con una ragazza appassionata di romanzi rosa. La conversazione ha portato a riflettere sulla percezione del patrimonio e delle finanze pubbliche, anche se senza approfondimenti tecnici. La discussione si è svolta in modo informale, tra parole semplici, senza analisi approfondite o dati ufficiali.

Ho capito la questione della patrimoniale parlando con una ragazza di romanzi rosa (in neolingua: romance ). La ragazza mi stava spiegando che il romance era la ragione per cui era andata, il mese scorso, al Salone del libro di Torino. Io annuivo pensando fortissimo a Wanna March i. Le avevo viste, al Salone, le indicazioni per il (chiedo scusa per le brutte parole) pop-up romance, ma non avevo approfondito cosa fosse. Era il trionfo di ciò che vuole il mercato: libri per lettrici semianalfabete che, invece di comprarsi gli Harmony all’edicola del mare come facevamo noialtre a dodici anni, si comprano a venticinque quelli che chiamano pretenziosamente romance e vanno a farseli autografare dalle autrici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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