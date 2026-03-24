Il futuro di un’Italia fondata sui pieni poteri dei pm

Trappole, vinti, vincitori. Le conseguenze del No riguardano più il destino dell’Italia che quello di Meloni. A vincere c'è l'Anm, il partito dei giudici e un'idea malata di giustizia in cui il pubblico ministero può disporre delle vite degli altri senza preoccuparsi delle conseguenze dei propri errori Napoli, Roma, Milano e le altre. Il No vince in tutte le grandi città italiane Il dato politico è presto detto. Vince il No. Vince a valanga. Il centrodestra, per la prima volta in questa legislatura, subisce una sconfitta cocente. Il centrosinistra, per la prima volta da quando si è riformato il campo largo, ottiene una vittoria sonante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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