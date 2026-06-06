A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, si evidenzia che il cuore dei problemi italiani è di natura politica e istituzionale. La questione centrale non riguarda solo aspetti economici, sociali o internazionali, ma la capacità di governare e mantenere stabilità. La trasformazione da una Repubblica dominata da ideologie a una focalizzata sulla governabilità evidenzia questa priorità. La discussione si concentra sulla gestione del potere e sull’efficacia delle istituzioni, più che sulle sfide di carattere economico o sociale.

A ottant’anni dalla nascita della Repubblica italiana, una considerazione emerge con chiarezza: il problema fondamentale dell’Italia non è mai stato soltanto economico, sociale o internazionale. È stato, prima di tutto, politico e istituzionale. La storia repubblicana è stata attraversata da grandi culture politiche che si sono affrontate per decenni. La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano hanno rappresentato due visioni del mondo diverse, spesso contrapposte, ma accomunate da una caratteristica: entrambe ritenevano di essere depositarie di una verità storica superiore. La conseguenza è stata quella che un autorevole politologo, quale è stato Giorgio Galli, definì efficacemente come il “bipartitismo imperfetto”: un sistema nel quale esistevano due poli, ma senza una reale alternanza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Dalla Repubblica delle ideologie alla Repubblica della governabilità: il problema dell’Italia è stato politico e istituzionale

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