L’Italia ha comunicato di non voler acquistare armi dagli Stati Uniti per fornire supporto all’Ucraina. La decisione arriva in risposta alla proposta di acquistare armamenti americani, un’idea nata nel luglio 2025 tra l’ex presidente statunitense e un alto rappresentante della NATO. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita, e il governo italiano ha confermato di non voler partecipare a questa iniziativa.

Comprare armi americane da girare all’Ucraina. È il meccanismo ideato nel luglio 2025 da Donald Trump in combutta con il segretario generale della Nato Mark Rutte, e che ha finito per trasformare il sostegno a Kiev in un grande affare per le industrie statunitensi, ingrossandone produzione e vendite. «Non regaliamo più niente, chi vuole le nostre armi ce le deve comprare», aveva detto ruvido e dritto il tycoon lanciando il “Purl”, acronimo di Prioritised Ukraine Requirements List, il fondo alimentato dai membri della Nato per acquistare ordigni made in Usa da inviare all’Ucraina. E inaugurando tutt’altra stagione rispetto a quella di Joe Biden, che mandava aiuti a Kiev senza pretendere nulla in cambio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - L?Italia dice no a Washington: «Non compreremo dagli Usa le armi per aiutare l?Ucraina»

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