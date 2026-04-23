Il Perù sospende l’acquisto di 24 jet dagli Usa e Washington li minaccia | Useremo ogni mezzo per tutelare i nostri interessi

Il governo peruviano ha deciso di sospendere l’acquisto di 24 jet dagli Stati Uniti, una decisione che ha attirato le critiche di Washington. La Casa Bianca ha dichiarato che utilizzerà tutti gli strumenti disponibili per difendere i propri interessi nel Paese. La tensione tra i due governi si è acuita in seguito a questa mossa, senza che siano stati forniti dettagli sulle ragioni alla base della sospensione.

L’amministrazione Trump prende di mira il Perù, minacciando di “usare tutti gli strumenti a disposizione” per “tutelare” gli interessi di Washington nel Paese. La ragione: il presidente ad interim, José Balcázar, ha sospeso l’acquisto di 24 F-16 Block 70 (Lockheed Martin). L’operazione era stata concordata con l’ex-presidente José Jerí, rimosso dall’incarico il 17 febbraio e sotto processo per corruzione. Per Balcázar l’operazione, dal valore di 3,5 miliardi di dollari, comporta un “indebitamento molto consistente per il Paese”. Il presidente – il cui mandato scade a luglio – ha rinviato la decisione al prossimo governo che nascerà da “un’elezione e dalla volontà dei cittadini” e avrà quindi la legittimità per “occuparsi di temi di questa portata”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Perù sospende l’acquisto di 24 jet dagli Usa e Washington li minaccia: “Useremo ogni mezzo per tutelare i nostri interessi” Notizie correlate "Dare risposte concrete e tutelare gli interessi dei nostri imprenditori""IL SETTORE PRIMARIO in Umbria chiude il 2025 confermandosi come il pilastro fondamentale per la tenuta socioeconomica del territorio, pur dovendo... Katz, 'useremo tutta la forza in Libano contro ogni minaccia a soldati'Il ministro della Difesa Israel Katz ha annunciato che l'Idf ha ricevuto ordine di ricorrere alla "piena forza" in Libano — anche durante l'attuale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Perù rinuncia ai jet USA, Trump minaccia ritorsioni; La sfida irrisolta del Perù profondo; La decisione di sostituire i Mirage 2000 peruviani è stata rinviata a dopo le elezioni, o addirittura oltre... Il Perù sospende l’acquisto di 24 jet dagli Usa e Washington li minaccia: Useremo ogni mezzo per tutelare i nostri interessiRoma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio sanitario ... ilfattoquotidiano.it Perù, stop alla firma del contratto con gli Usa per gli F-16Colpo di scena in Perù sul programma di modernizzazione militare: il presidente ad interim José María Balcázar ha sospeso la firma del contratto con gli Stati Uniti per l'acquisto di caccia F-16, prev ... ansa.it Donald Trump attacca la premier italiana accusandola di non avere abbastanza coraggio sull’Iran. Intanto il governo sospende l’accordo con Israele sulla difesa. Leggi l'articolo del Guardian. - facebook.com facebook