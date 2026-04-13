Armi dagli Usa e memorandum con Israele ecco i veri padroni del nostro governo
Negli ultimi tempi si sono intensificate discussioni riguardo alla presenza di armi provenienti dagli Stati Uniti e a un memorandum firmato con Israele, che coinvolgono direttamente il nostro governo. Questi temi sono al centro di molte inchieste e dibattiti pubblici, con dettagli che vengono spesso rivelati attraverso fonti ufficiali e documenti divulgati. La redazione invita i lettori a condividere dubbi e approfondimenti su questioni che ritengono rilevanti e poco trattate.
Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ti aspetta. Iscriviti a Rumore e manda la tua domanda, l’appuntamento con la nostra newsletter è ogni lunedì.🔗 Leggi su Fanpage.it
Regeni, la legale: “Dal governo Meloni ingiustizie. Memorandum con Egitto? Una nuova ferita”. I genitori: “Traditi dagli esecutivi”“Da questo governo Meloni ci sono state tante ingiustizie rispetto a Giulio, speriamo smetta.
Governo Meloni, Giorgetti evoca la recessione per la crisi energetica, l’Italia rinnova il memorandum militare con IsraeleLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo referendum, dimissioni e tensioni interne: tra crisi politica, emergenza energetica e frizioni...