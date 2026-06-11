L’India afferma che tre marinai indiani risultano ancora dispersi dopo l’attacco statunitense a una petroliera al largo dell’Oman

Notizia in breve

Tre marinai indiani sono ancora dispersi dopo che un aereo da guerra statunitense ha aperto il fuoco contro una petroliera nel Golfo di Oman. L’attacco ha reso la nave inservibile e ha causato l’immediato intervento delle autorità. La petroliera era in navigazione nel tratto di mare dalla quale transitano molte rotte commerciali. Le ricerche dei marinai dispersi sono in corso senza ancora esito. Nessuna altra nave è stata coinvolta nell’incidente.