L’India afferma che tre marinai indiani risultano ancora dispersi dopo l’attacco statunitense a una petroliera al largo dell’Oman
Tre marinai indiani sono ancora dispersi dopo che un aereo da guerra statunitense ha aperto il fuoco contro una petroliera nel Golfo di Oman. L’attacco ha reso la nave inservibile e ha causato l’immediato intervento delle autorità. La petroliera era in navigazione nel tratto di mare dalla quale transitano molte rotte commerciali. Le ricerche dei marinai dispersi sono in corso senza ancora esito. Nessuna altra nave è stata coinvolta nell’incidente.
Un aereo da guerra statunitense ha aperto il fuoco contro una petroliera nel Golfo di Oman, mettendola fuori uso. Secondo le forze armate USA, la nave stava cercando di trasportare petrolio dall’Iran in violazione di un blocco imposto da Washington, ha riferito mercoledì l’esercito statunitense. L’aereo ha “sparato munizioni di precisione nella sala macchine della nave dopo che l’equipaggio si era ripetutamente rifiutato di ottemperare alle indicazioni delle forze americane”, ha dichiarato lo US Central Command in un post su X, identificando l’imbarcazione come la MT Settebello, battente bandiera di Palau. L’attacco, segnalato dall’ UKMTO intorno alle 23.14 di ieri notte, martedì 9 Giugno, è avvenuto a circa 20 miglia nautiche a nord-est di Sohar dopo che, riferisce il Comando Centrale Usa, “ l’equipaggio si era ripetutamente rifiutato di obbedire agli ordini ” di altolà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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