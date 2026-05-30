Sette minatori sono entrati in una grotta in Laos dieci giorni fa. Fin dall’inizio, l’operazione è stata considerata rischiosa. Al momento, cinque di loro sono stati tratti in salvo. Due minatori risultano ancora dispersi. La ricerca continua per localizzarli e recuperarli. La situazione rimane complessa a causa delle condizioni all’interno della grotta e della durata dell’operazione di salvataggio.

Un gruppo di sette minatori è entrato in una grotta a Laos dieci giorni fa, un’operazione tutt’altro che sicura fin dal principio. La struttura dell’incavo, prima che le condizioni meteo peggiorassero, rendeva pressoché impossibile sia l’entrata che l’uscita. A seguito delle forti piogge che hanno allagato la grotta, i minatori sono rimasti intrappolati. Da lì è iniziato il salvataggio che, ad oggi, non risulta ancora completo. Secondo aggiornamenti recenti riportati da CBS News, cinque uomini sono stati tratti in salvo. Due, al momento, risultano ancora intrappolati. Laos, minatori intrappolati per oltre una settimana: le operazioni di salvataggio continuano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Minatori intrappolati in una grotta a Laos: 5 tratti in salvo, 2 risultano ancora dispersi

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Miners trapped in Laos cave send messages home

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