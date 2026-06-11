Gucci ha annunciato che ricostruirà il foulard trovato sulla scena del decesso della giudice, nell’ambito delle indagini sulla sua morte avvenuta a Pesaro nel dicembre 2022. L’inchiesta, ora con l’ipotesi di omicidio volontario, ha portato a questa iniziativa per analizzare eventuali collegamenti con il tessuto. La procura sta approfondendo gli accertamenti, mentre non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze o eventuali sospetti.

Pesaro, 11 giugno 2026 – L’ipotesi di omicidio volontario ha cambiato il quadro dell’inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini, la giudice trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. La Procura dell’Aquila contesta questo reato a due persone: il marito della magistrata, l’avvocato Lorenzo Ruggeri, e un ex ispettore di polizia amico della famiglia. Altre 4 persone risultano invece indagate, a vario titolo, per depistaggio, falsa perizia, violazione del segreto istruttorio e omissione di atti d’ufficio. L’indagine aveva inizialmente seguito un percorso diverso. Dopo la morte della giudice era stato aperto un procedimento per istigazione al suicidio, conclusosi con una richiesta di archiviazione della Procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’inchiesta sulla giudice morta: “Gucci ricreerà il foulard trovato sulla scena”

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