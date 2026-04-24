A Firenze, il 24 aprile 2026, sono stati presentati dieci foulard dell’archivio Gucci rivisitati con un nuovo stile dai giovani designer. I foulard, storicamente parte della tradizione del marchio, sono stati reinterpretati in chiave moderna, mantenendo i motivi originali ma adottando tecniche e colori attuali. La collezione include diverse varianti, tutte frutto di nuove collaborazioni con giovani creativi.

Firenze, 24 aprile 2026 – Dieci foulard dell’archivio Gucci reinterpreti attraverso uno sguardo contemporaneo. L’eredità storica della celebre maison, insieme all’arte della seta, ha aperto un nuovo capitolo con «The Art of Silk», un progetto che ha coinvolto l’Accademia delle Belle Arti di Firenze, con venti studenti coordinati e diretti da sei professori della scuola, che hanno riprodotto iconici foulard, a partire dal mitico «Flora», con la tecnica tradizionale della pittura a olio su tela. La selezione dei disegni. E’ stato il direttore artistico di Gucci, Demna Gvasalia, a selezionale i disegni ricercando i motivi distintivi del primo linguaggio decorativo della maison, per offrire una rilettura dei carattere degli originali, e al contempo una riflessione sfumata sull’esplorazione continua della seta come mezzo espressivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gucci, gli storici foulard vengono rivisitati dai giovani

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