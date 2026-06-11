Dopo la mostra, anche un bellissimo catalogo. " Light from Italy: da Fattori a Morandi " è il titolo della recente esposizione al Museo Nazionale d’Arte della Lettonia di Riga che presentava una vasta selezione di capolavori dell’arte italiana del XIX e XX secolo provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, messi in dialogo con opere fondamentali dell’arte lettone tra la fine dell’Ottocento e il modernismo classico. Il catalogo della mostra, riccamente illustrato, accompagna e approfondisce i contenuti dell’esposizione, restituendone la complessità storica, formale e simbolica. Pubblicato in un’unica edizione trilingue dalla Treccani, con testi in italiano, lettone e inglese, si configura come strumento critico e testimonianza duratura di una collaborazione internazionale che unisce ricerca storico-artistica, diplomazia culturale e valorizzazione del patrimonio europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Light from Italy’, che successo per gli Uffizi

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