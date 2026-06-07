007 First Light ha venduto più di 2,7 milioni di copie nella prima settimana dal lancio. La casa produttrice ha annunciato che il gioco riceverà un anno di contenuti aggiuntivi.

IO Interactive ha tutte le ragioni per stappare lo champagne. Il loro 007 First Light ha superato i 2,7 milioni di copie vendute nella prima settimana dal lancio, un risultato che colloca il titolo tra i debutti più esplosivi dell’anno. Il gioco, uscito il 27 maggio per PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam ed Epic Games Store, sta conquistando i giocatori con la sua promessa di riportare James Bond ai fasti videoludici, dopo anni di attesa da parte dei fan della spia più famosa del cinema. Ma il dato commerciale, per quanto impressionante, è solo l’antipasto. IO Interactive, forte del successo della serie Hitman e della fiducia... 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - 007 First Light è un successo clamoroso: IO Interactive annuncia un anno di contenuti

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007 First Light Might Be the Best Bond Game Ever Made

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