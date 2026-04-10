Storie di Successo Made in Italy il Paese che innova e crea valore

L’Italia si distingue per le sue imprese che innovano e esportano prodotti di alta qualità in diversi settori. Molte aziende italiane hanno ottenuto riconoscimenti internazionali, contribuendo a rafforzare la reputazione del Made in Italy nel mondo. La creatività e la capacità di adattarsi alle nuove sfide hanno permesso a molte realtà di crescere e affermarsi sui mercati esteri. Questa storia di successo si basa su un patrimonio di competenze e tradizioni che continuano a evolversi.

L'Italia che innova, esporta e crea valore nel mondo attraverso le sue imprese. È questo il cuore di "Storie di Successo - L'Italia dell'ingegno e dell'eccellenza nel mondo", il progetto editoriale ideato da Roberto Santori - fondatore della Community Made in Italy e ceo di Challenge Network - realizzato in collaborazione con Agenzia ANSA e giunto alla terza edizione. Il libro, presentato nell'ambito del Made in Italy day all'Auditorium della Tecnica, propone un viaggio attraverso 30 storie imprenditoriali che rappresentano alcune tra le realtà più dinamiche del Made in Italy contemporaneo. "Questo progetto nasce con l'obiettivo di raccontare un'Italia che costruisce valore ogni giorno - spiega Roberto Santori -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storie di Successo Made in Italy, il Paese che innova e crea valore Leggi anche: Fiere, Santori (Made in Italy Community): "Raccontiamo al mondo l'Italia che produce e innova" Il valore del Made in Italy nel settore industrialeScegliere nuovi macchinari industriali per la propria azienda non è più soltanto una questione di prezzo d’acquisto, ma una decisione strategica che... Temi più discussi: Torino celebra le donne che fanno grande l’Italia: oltre 100 storie di successo al Grattacielo Piemonte; Giornata Nazionale Made in Italy: da Unionfood quasi metà export alimentare italiano; Al Grattacielo Piemonte la mostra Made in italy impresa al femminile; Dalla fabbrica al dato, dal cantiere alla linea: raccontiamo le storie dei vincitori dei MADE Future Industry Awards. Viva l’Innovazione!. Storie di Successo Made in Italy, il Paese che innova e crea valoreL'Italia che innova, esporta e crea valore nel mondo attraverso le sue imprese. È questo il cuore di Storie di Successo - L'Italia dell'ingegno e dell'eccellenza nel mondo, il progetto editoriale id ... ansa.it Torino celebra le donne che fanno grande l’Italia: oltre 100 storie di successo al Grattacielo PiemonteLa mostra sul Made in Italy al femminile arriva in città: imprenditrici, innovazione e futuro in un viaggio tra eccellenze e talento ... giornalelavoce.it N': Storie di vita di disabili di successo con biografie e testimonianze - facebook.com facebook