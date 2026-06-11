L’ex ristorante Iolanda sarà trasformato in uno studio medico di base per la frazione di Canonica. Il progetto è stato presentato dal Comune durante un incontro con circa 60 cittadini, tenutosi alla scuola dell’infanzia ’La Gabbianella’. La decisione riguarda l’utilizzo dello stabile per ospitare il nuovo ambulatorio, che prenderà il posto della precedente struttura. La comunicazione è stata data durante la riunione pubblica.

L’ex ristorante Iolanda diventerà la nuova casa del medico di base della frazione di Canonica. È questo il punto fermo del progetto illustrato dal Comune a circa 60 cittadini riuniti la scora sera alla scuola dell’infanzia ’La Gabbianella’. Per gli altri spazi l’amministrazione aprirà un’indagine di mercato, cercando soggetti capaci di creare un centro di servizi sociali e di comunità e di sostenere i costi della riqualificazione. Per il locale di via Fabbrerie 154 si apre ora una fase concreta. Nelle prossime settimane uscirà un bandoper imprese, professionisti, cooperative sociali, fondazioni, enti del terzo settore e aggregazioni, con capacità gestionali e risorse adeguate. Successivamente, una commissione tecnica esaminerà le proposte migliori e negozierà canone, tempi, lavori e modalità di utilizzo dell’immobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex ristorante Iolanda diventa ‘casa’ del medico

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