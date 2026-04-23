Ristorante Da Mimmo e Caffè del Caravaggio | quando il caffè diventa firma d’autore

Nel centro di Città Alta, tra le pietre antiche di Bergamo, si trovano il Ristorante Da Mimmo e il Caffè del Caravaggio, due locali noti per il loro caffè di qualità. I clienti possono gustare le specialità del ristorante, mentre al Caffè del Caravaggio si può sorseggiare un espresso preparato con meticolosità. Entrambi i locali sono parte integrante della scena culinaria della zona, mantenendo vive le tradizioni e offrendo un’esperienza autentica.

Nel cuore di Città Alta, tra le pietre vive di Bergamo e una tradizione gastronomica che profuma di storia, c’è un luogo dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio alla qualità. È il Ristorante Da Mimmo, insegna simbolo dell’accoglienza bergamasca. Ed è qui che, da anni, si rinnova una partnership che parla lo stesso linguaggio: quello dell’eccellenza. La collaborazione con Caffè del Caravaggio non è una semplice fornitura, ma un progetto condiviso. Una scelta identitaria. Perché se è vero che un grande ristorante si misura dall’antipasto al dessert, è altrettanto vero che il ricordo finale, quello che accompagna l’ospite oltre la soglia, spesso ha il profumo intenso di un espresso perfetto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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