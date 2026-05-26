Iolanda Pini spegne 100 candeline | i festeggiamenti a casa con i familiari

Notizia in breve

Un'anziana ha compiuto 100 anni, festeggiando a casa con i familiari. L’assessore alle Politiche Sociosanitarie ha portato gli auguri in questa occasione speciale. La donna ha ricevuto i saluti e le felicitazioni in un momento di intimità familiare. La celebrazione, senza grandi eventi pubblici, si è svolta nel rispetto delle tradizioni e con l’affetto dei cari.