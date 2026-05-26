Iolanda Pini spegne 100 candeline | i festeggiamenti a casa con i familiari
Un'anziana ha compiuto 100 anni, festeggiando a casa con i familiari. L’assessore alle Politiche Sociosanitarie ha portato gli auguri in questa occasione speciale. La donna ha ricevuto i saluti e le felicitazioni in un momento di intimità familiare. La celebrazione, senza grandi eventi pubblici, si è svolta nel rispetto delle tradizioni e con l’affetto dei cari.
Sono auguri calorosi quelli portati oggi dall'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti a Iolanda Pini, nel suo giorno più speciale, quello in cui spegne 100 candeline. Un traguardo di grande prestigio che è valso la visita dell'assessore nell'abitazione della festeggiata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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