L’evento L’ex grifone Roberto Goretti si racconta a Pistrino Il diesse della Fiorentina ospite di One For Eleven
Un ex calciatore e attuale direttore sportivo ha partecipato a un evento a Pistrino, organizzato da One For Eleven. La discussione ha riguardato l’evoluzione del calcio e il ruolo dei professionisti nel settore. L’intervento ha focalizzato aspetti tecnici, la gestione delle squadre e le sfide del mestiere. L’evento ha coinvolto appassionati e addetti ai lavori, offrendo un approfondimento sulla carriera e le competenze richieste nel calcio professionistico.
Un appuntamento dedicato al calcio, alla sua evoluzione e a una delle figure professionali più determinanti nel panorama sportivo moderno. Lunedì 15 giugno, alle ore 18:30, il Nuovo Cinema Smeraldo di Pistrino ospiterà un incontro pubblico con Roberto Goretti, attuale direttore sportivo della Fiorentina (in procinto di rinnovare il proprio contratto fino al 2029), organizzato dall’associazione One For Eleven, presieduta da Maurizio Falcinelli. L’evento sarà incentrato sul ruolo del direttore sportivo, una figura sempre più centrale nella costruzione e nella gestione delle società calcistiche, ma offrirà anche l’opportunità di ripercorrere la lunga e significativa carriera di Goretti, prima da calciatore e successivamente da dirigente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", Roberto Bolle racconta l'incontro con re Carlo e Camilla. Il video su Amica.it
Leggi anche: Storia e fole di Garfagnana. Andrea Campoli ospite a ’La biblioteca si racconta’
Argomenti più discussi: L’evento. L’ex grifone Roberto Goretti si racconta a Pistrino. Il diesse della Fiorentina ospite di One For Eleven; Ex Grifo, Goretti verso il rinnovo con la Fiorentina. E intanto torna in Umbria; Lo show del Memorial Luciano Gaucci: via all'evento dedicato all'Uragano.
Si prepara una serata straordinaria. Un evento di qualità assoluta. Con Antonello Orlandi, Marco Brusco, Roberto Barbacci, il presidente della commissione Fausto Cardella e Mario Mariano che è sempre con noi aiutandoci da Lassù. #solocosebelle facebook