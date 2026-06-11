L’evento L’ex grifone Roberto Goretti si racconta a Pistrino Il diesse della Fiorentina ospite di One For Eleven

Notizia in breve

Un ex calciatore e attuale direttore sportivo ha partecipato a un evento a Pistrino, organizzato da One For Eleven. La discussione ha riguardato l’evoluzione del calcio e il ruolo dei professionisti nel settore. L’intervento ha focalizzato aspetti tecnici, la gestione delle squadre e le sfide del mestiere. L’evento ha coinvolto appassionati e addetti ai lavori, offrendo un approfondimento sulla carriera e le competenze richieste nel calcio professionistico.