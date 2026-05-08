Proseguono i partecipati incontri culturali nel comune di Fosciandora (nella sala Vladimiro Zucchi a Migliano), con la rassegna letteraria " La Biblioteca si racconta ". L’iniziativa è realizzata dal Comune di Fosciandora e della Biblioteca Comunale, in collaborazione con la Pro Loco, da Tralerighe libri editore, con il contributo del Consiglio della Regione Toscana, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca finalista alla valorizzazione condivisa verso il territorio e le sue tradizioni. Si inizia questa sera con l’autore Andrea Campoli, il primo ospite che sarà presente a Migliano dalle 21 con il suo ultimo libro " Storie e Fole della Garfagnana ", una ricostruzione storica che è stata resa possibile grazie ad un lungo lavoro di ricerca tra racconti, usi e vecchi mestieri e che costituisce un buon pezzo di storia della Garfagnana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia e fole di Garfagnana. Andrea Campoli ospite a ’La biblioteca si racconta’

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