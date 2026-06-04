delfin accordo tra leonardo maria del vecchio e rocco basilico

Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico hanno raggiunto un accordo riguardante il riassetto di Delfin. La società, controllata dalla famiglia Del Vecchio, ha stipulato un'intesa che riguarda modifiche organizzative e di governance. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza dettagli sui termini finanziari o sulle modalità operative dell’accordo. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico sulle implicazioni future per Delfin.

Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico hanno trovato un accordo sul riassetto di Delfin – la cassaforte che oltre a essere il maggior azionista di EssilorLuxottica ha in mano le partecipazioni in Mps, Generali e Unicredit – e, di conseguenza, rinunciato alle azioni legali paventate negli ultimi giorni. Rocco Basilico – figlio del banchiere Paolo e di Nicoletta Zampillo, due volte moglie del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio – aveva impugnato l’ok di Delfin all’operazione che consentirà al fratellastro di salire al 37,5 per cento della holding di famiglia. Leonardo Maria Del Vecchio (Imagoeconomica). LEGGI ANCHE: Crisi The Italian Sea Group: milioni spariti, stipendi in ritardo e l’azzardo di Del Vecchio Il via libera era arrivato durante l’ultima assemblea di Delfin. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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