EssilorLuxottica scoppia la pace tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico

Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico hanno raggiunto un accordo riguardo al riassetto di Delfin, il fondo che detiene la maggioranza di EssilorLuxottica e partecipazioni in Mps, Generali e Unicredit. I due fratelli hanno risolto le divergenze e definito le modalità di gestione delle quote. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui termini dell’intesa.

Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico hanno trovato la pace. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre a essere il maggior azionista di EssilorLuxottica ha in mano le partecipazioni finanziarie in Mps, Generali e Unicredit. Rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. L’agenzia di stampa Ansa fa sapere che il quartogenito del fondatore di Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio esprime soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. La lite tra i Del Vecchio. Nelle scorse settimane Basilico si era rivolto al Tribunale del Lussemburgo nel tentativo di bloccare il riassetto di Delfin. 🔗 Leggi su Open.online

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