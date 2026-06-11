Legge elettorale | Campo Largo sfida il premio di maggioranza
Il Campo Largo ha annunciato di voler modificare il testo-bis della legge elettorale, sfidando l’introduzione del premio di maggioranza. La proposta mira a cambiare il rapporto tra eletti e territorio, anche se i dettagli sugli emendamenti non sono ancora stati resi noti. La discussione si concentra sulle possibili variazioni che verranno apportate al sistema di assegnazione dei seggi e sulla tenuta del meccanismo di rappresentanza.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL rischia di indebolire la stabilità economica su cui si basa il nuovo sistema elettorale. Fonte Eurostat? Il campo largo prepara l’offensiva contro lo Stabilicum: emendamenti in arrivo alla Camera. Il centrosinistra pianifica una massiccia operazione di ostruzionismo e correttivi per bloccare la nuova legge elettorale della maggioranza entro la scadenza di domani, 11 giugno. Il pacchetto di modifiche che il campo largo depositerà in commissione alla Camera punta a colpire le debolezze del testo-bis. Circa il 90% degli emendamenti previsti sarà di natura soppressiva, con l’obiettivo di smantellare i pilastri del provvedimento governativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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giudicate la fattibilità di questo assetto politico in ottica elezioni 2027 e di queste decisioni da parte dell'elettore di centrodestra, centro, e campo largo reddit
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