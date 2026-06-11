Legge elettorale | Campo Largo sfida il premio di maggioranza

Notizia in breve

Il Campo Largo ha annunciato di voler modificare il testo-bis della legge elettorale, sfidando l’introduzione del premio di maggioranza. La proposta mira a cambiare il rapporto tra eletti e territorio, anche se i dettagli sugli emendamenti non sono ancora stati resi noti. La discussione si concentra sulle possibili variazioni che verranno apportate al sistema di assegnazione dei seggi e sulla tenuta del meccanismo di rappresentanza.