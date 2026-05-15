Sondaggi politici il paradosso della legge elettorale | con lo 0,1% in più il campo largo vincerebbe con una larga maggioranza
Nei sondaggi politici recenti, si osserva un paradosso legato alla legge elettorale in discussione alla Camera. Un aumento dello 0,1% nei consensi potrebbe cambiare radicalmente le sorti delle coalizioni, portando la formazione di maggioranze più ampie. Attualmente, il confronto tra le principali forze politiche mostra un equilibrio delicato, ma con l’approvazione della nuova normativa, anche piccole variazioni nei numeri potrebbero determinare vincitori e sconfitti con molte più certezze.
Il testa a testa tra le coalizioni negli ultimi sondaggi può avere conseguenze ben diverse in caso di approvazione della legge elettorale attualmente in discussione alla Camera. Lo scenario può completamente variare se si andrà al voto con il Rosatellum o con la nuova legge, come emerge dalle simulazioni effettuate da Youtrend per il Corriere della Sera. Le simulazioni si basano sull’ultima Supermedia realizzata sempre da Youtrend per l’ Agi, dalla quale emerge un grande equilibrio tra le due coalizioni. Il campo largo avrebbe, attualmente, un vantaggio ristrettissimo sul centrodestra: solamente lo 0,1% con il 45,1% dei voti contro il 45% della coalizione di governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
SONDAGGI POLITICI OGGI: UN PARTITO PERDE TUTTO IN POCHI GIORNI
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