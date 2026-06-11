Lega Salvini prepara la nuova squadra I suoi | Torna al Viminale

Da agi.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Salvini sta preparando una nuova squadra politica in vista delle prossime elezioni, a 52 settimane di distanza. L’obiettivo è formare un team compatto e in grado di raccogliere il sostegno di diverse aree, sfruttando le battaglie storiche del partito e i territori. Tra i nomi circolati, alcuni sono stati indicati come possibili ritorni, tra cui un esponente che potrebbe tornare al Viminale. La formazione della squadra è considerata fondamentale per affrontare la campagna elettorale.

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AGI - Mancano 52 settimane al voto, serve costruire una squadra forte in vista delle elezioni, un team che possa avere il sostegno di tutti e sfruttare ogni potenzialità, partendo dalle battaglie storiche della Lega e dai territori. Se riusciamo a lavorare insieme, si vince, e la Lega può centrare la sfida di superare il 10% alle Politiche. Salvini punta a rafforzare sempre di più la Lega . Dopo tre ore di riunione e di confronto interno "vero", tocca a Matteo Salvini fare sintesi. Il segretario leghista tiene a precisare il partito, ha "ascoltato con attenzione gli interventi", ed è determinato a rafforzare sempre di più la Lega, valorizzando all’interno del partito il grande impegno degli amministratori, apprezzati in tutti i territori. 🔗 Leggi su Agi.it

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