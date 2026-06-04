Lega Zaia prepara la sfida a Salvini sul ruolo di leader | chiesto un congresso straordinario dopo calo nei sondaggi – RUMOR

Zaia, Fontana e Fedriga stanno considerando di convocare un congresso straordinario della Lega prima delle prossime elezioni politiche. La decisione arriva dopo un calo nei sondaggi che ha sollevato questioni sulla leadership di Salvini. Le fonti indicano che si stanno valutando le modalità e i tempi per questa assemblea, senza ancora una conferma ufficiale. La mossa potrebbe influenzare le future strategie del partito e la figura di Salvini come leader.

Zaia, Fontana e Fedriga starebbero valutando la convocazione di un congresso straordinario prima delle prossime elezioni politiche. L’obiettivo sarebbe quello di riaprire il confronto sulla linea politica e sull’organizzazione del partito Luca Zaia, ex governatore del Veneto, e altri esponent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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