In Abruzzo, la Lega ha subito un cambiamento organizzativo con il ritorno di Bellachioma nel gruppo. L’ex coordinatore regionale, che aveva collaborato con Vannacci, riprende il suo ruolo all’interno del partito. La sua presenza rappresenta una novità nel quadro della formazione politica, che ha deciso di rinnovare la propria struttura. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato i motivi di questa scelta.

Il abruzzese subisce una trasformazione strutturale con il rientro di Bellachioma nelle file della Lega, segnando la fine del suo incarico come coordinatore regionale accanto a Vannacci. L’annuncio è arrivato questa mattina a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, durante un incontro che ha la presenza di figure di rilievo come il coordinatore regionale D’Incecco, i parlamentari Borghi e Bagnai, oltre al commissario provinciale Scordella. L’equilibrio ritrovato tra le dinamiche interne e l’esperienza parlamentare. Dopo circa diciotto mesi trascorsi a supporto dell’attività di Vannacci, Bellachioma ha ufficializzato il suo ritorno nella compagine originaria, descrivendo questo passaggio come un rientro in un ambiente familiare da cui non si era mai separato realmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega in Abruzzo: Bellachioma torna in squadra e cambia la Lega

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Si parla di: Giuseppe Bellachioma riparte... dalla Lega.

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