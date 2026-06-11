Lega il Consiglio federale spinge per Salvini al Viminale in cambio del sì alla legge elettorale e per disinnescare Vannacci
Il Consiglio federale della Lega ha deciso di sostenere il ritorno di Matteo Salvini al Viminale in cambio dell’approvazione della legge elettorale e di evitare l’eventuale candidatura di un ufficiale militare. La proposta, già anticipata da un giornale, prevede che Salvini possa assumere di nuovo il ruolo di ministro dell’interno, con il sostegno di altri esponenti del partito, tra cui un altro ministro attuale. La decisione mira a rafforzare la posizione del leader leghista nel governo.
Il leader leghista approverebbe una mossa del genere, già anticipata dal Giornale d'Italia, ricordando che al Viminale c'è anche "l'ottimo Nicola Molteni" Il Consiglio federale della Lega spinge per un ritorno di Salvini al Viminale. Un punto di caduta comune che che si collega con due elemen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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