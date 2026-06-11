Il consiglio federale della Lega ha espresso critiche nei confronti di Salvini, chiedendo un cambio di strategia. La richiesta di verifica arriva da alcuni leader del fronte nord, che vogliono rivedere la linea politica del partito. La competizione con un altro esponente di rilievo ha alimentato tensioni interne, contribuendo a mettere in discussione la posizione di Salvini come leader.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica stagnante alimenta le tensioni interne che spingono il partito verso un cambio di rotta. Fonte Eurostat? Salvini sotto accusa: il consiglio federale della Lega chiede un cambio di rotta. Durante una riunione di quasi tre ore nella sala del gruppo alla Camera, il consiglio federale della Lega ha mosso una dura critica a Salvini, accusandolo di aver perso credibilità. Il vertice del partito ha evidenziato una posizione di debolezza del segretario, che si trova attualmente schiacciato tra la pressione di Meloni e la competizione ideologica con Vannacci. Il fronte nordista ha espresso forti preoccupazioni per un possibile declino della formazione politica, chiedendo una verifica immediata sulla gestione del governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega, il consiglio federale critica Salvini: serve un cambio di rotta

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