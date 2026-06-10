Lega Sardone | Consiglio federale vivace ma la leadership di Salvini non è a rischio

Da lapresse.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’ultimo Consiglio federale, i partecipanti hanno discusso con franchezza e vivacità, evidenziando una volontà di rilancio. La riunione si è svolta senza tensioni evidenti, secondo quanto riferito, e non ci sono segnali di instabilità nella leadership del segretario del partito. La discussione è stata caratterizzata da un confronto aperto e diretto tra i membri.

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“Se ci sono state tensioni durante la riunione? È stato un Consiglio federale vivace, franco, dove si vede che c’è voglia di rilancio. Ci sono tante energie da incanalare”. Così l’eurodeputata e vicesegretaria leghista Silvia Sardone, in uscita dalla Camera, dove si è tenuto il Consiglio federale della Lega. “Leadership di Salvini a rischio? No”, risponde. “Doppia Lega? La Lega è una sola. Io – aggiunge – ringrazio il lavoro fatto negli anni dalla Lega Nord, ma io sono entrata con la Lega di Salvini e a quella appartengo. Quale linea assumere? Dobbiamo portare avanti le istanze dei territori. Le istanze del Nord non sono la Lega Nord: vogliono dire meno tasse, meno Stato, un’immigrazione controllata, temi relativi alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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