Durante l’ultimo Consiglio federale, i partecipanti hanno discusso con franchezza e vivacità, evidenziando una volontà di rilancio. La riunione si è svolta senza tensioni evidenti, secondo quanto riferito, e non ci sono segnali di instabilità nella leadership del segretario del partito. La discussione è stata caratterizzata da un confronto aperto e diretto tra i membri.

“Se ci sono state tensioni durante la riunione? È stato un Consiglio federale vivace, franco, dove si vede che c’è voglia di rilancio. Ci sono tante energie da incanalare”. Così l’eurodeputata e vicesegretaria leghista Silvia Sardone, in uscita dalla Camera, dove si è tenuto il Consiglio federale della Lega. “Leadership di Salvini a rischio? No”, risponde. “Doppia Lega? La Lega è una sola. Io – aggiunge – ringrazio il lavoro fatto negli anni dalla Lega Nord, ma io sono entrata con la Lega di Salvini e a quella appartengo. Quale linea assumere? Dobbiamo portare avanti le istanze dei territori. Le istanze del Nord non sono la Lega Nord: vogliono dire meno tasse, meno Stato, un’immigrazione controllata, temi relativi alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lega, Sardone: "Consiglio federale vivace ma la leadership di Salvini non è a rischio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zaia: “La Lega è una sola”. Salvini al Consiglio federale: “Determinato a valorizzare gli amministratori”Durante le tre ore di riunione nella Sala Salvadori della Camera, la Lega ha confermato che il partito è unito e non prevede nomine o cambiamenti...

Lega, Zaia: “È una sola”. Salvini al Consiglio federale: “Determinato a rafforzarla valorizzando amministratori”Durante un Consiglio federale durato tre ore, la Lega ha deciso di non effettuare nuove nomine.

Temi più discussi: Salvini lavora al rilancio della Lega, l’ipotesi di Zaia vicesegretario; Salvini e le trattative sul rilancio leghista: l'ipotesi di Zaia vicesegretario unico; Zaia e il suo partito (libro con Piemme), Sardone guarda a Vannacci; Lega verso la rivoluzione nel segno di Zaia e Fedriga: c’è l’ok di Stefani e Durigon.

Lega, Sardone: Consiglio federale vivace ma la leadership di Salvini non è a rischioSe ci sono state tensioni durante la riunione? È stato un Consiglio federale vivace, franco, dove si vede che c'è voglia di rilancio. Ci sono tante energie ... lapresse.it

A Roma il consiglio federale della Lega. Zaia: 'Nessuna nomina'L'ex governatore del Veneto: 'Il partito è uno solo e non due, vicini ai cittadini. Vannacci? non viviamo di nostalgie' (ANSA) ... ansa.it