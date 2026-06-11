Il consiglio federale della Lega ha rinviato l’ipotesi Zaia dopo oltre tre ore di discussione, caratterizzate da scontri e tensioni tra i membri. Durante la riunione si sono susseguite riflessioni, recriminazioni e accuse, con toni spesso accesi e dita puntate. La decisione di posticipare la scelta è arrivata al termine di un confronto durato più di tre ore, senza un accordo definitivo sulla candidatura.

Un flusso di (auto)coscienza durato più di tre ore. Riflessioni, auspici, recriminazioni. Correnti contro, dita puntate, toni accesi. «È andato bene, quando parlo di Lega sono sempre felice», ha dissimulato Matteo Salvini all’uscita dal consiglio federale forse più turbolento della sua segreteria, a detta di chi ieri sotto il sole di Roma ha risentito la tensione di certe notti delle ramazze. Comunque sia, per ora niente “costole” del Nord e del Sud, né nomine di vicesegretari: resta da risolvere il rebus su Luca Zaia, che peraltro fra una settimana non potrà essere presente alla nuova convocazione ventilata dal leader, trattandosi dei giorni in cui aveva già annunciato la propria assenza al raduno inizialmente programmato nel Padovano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Lega, alta tensione al consiglio federale: slitta l?ipotesi Zaia

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