Durante un Consiglio federale durato tre ore, la Lega ha deciso di non effettuare nuove nomine. Il presidente Zaia ha affermato che si tratta di un’unica organizzazione, mentre il leader Salvini ha espresso l’intenzione di rafforzarla valorizzando gli amministratori. La riunione si è svolta nella Sala Salvadori della Camera. Non sono stati annunciati cambiamenti nelle cariche o nuove nomine nel corso dell’incontro.

Tre ore di C onsiglio federale della Lega nella Sala Salvadori della Camera. “Nessuna nomina”, dice Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, arrivato a Roma per partecipare alla riunione convocata in presenza non solo per l’approvazione del bilancio del partito, ma anche per un confronto per serrare i ranghi in vista dell’ultimo anno di governo prima delle elezioni politiche e dopo gli ultimi addii in direzione Futuro nazionale. Lega, fonti: “Salvini determinato a rafforzarla valorizzando impegno amministratori”. “ Matteo Salvini ha ascoltato con attenzione gli interventi nel Consiglio federale. È determinato a rafforzare sempre di più la Lega, valorizzando il grande impegno degli amministratori (apprezzati in tutti i territori) all’interno del partito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lega, Zaia: “È una sola”. Salvini al Consiglio federale: “Determinato a rafforzarla valorizzando amministratori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lega, Zaia verso il ruolo di vicesegretario e Durigon di coordinatore per il Sud, il 10 giugno il Consiglio federaleIl Consiglio federale della Lega si riunirà il 10 giugno per discutere le nomine di Zaia come vicesegretario e Durigon come coordinatore per il Sud.

Domani il Federale del Carroccio. Zaia e Fedriga possibili vice SalviniDomani, Luca Zaia parteciperà a Roma al Consiglio Federale della Lega, convocato dal segretario del partito.

Temi più discussi: Ore calde ai vertici della Lega: perché Salvini chiama Zaia; Sfida sulla nuova Lega: le condizioni di Zaia e i sospetti nel partito; Lega verso la rivoluzione nel segno di Zaia e Fedriga: c’è l’ok di Stefani e Durigon; Salvini punta su Zaia per rilanciare la Lega e fermare così la crescita di Vannacci.

Finché ci sarà Salvini, la linea di Zaia resterà un’affascinante utopia. L’ex governatore del Veneto sogna una Lega moderata sul modello CDU, pragmatica, federalista e aperta a battaglie di civiltà come il fine vita. Ma la realtà di via Bellerio è opposta: schiacci x.com

Zaia dopo il federale fiume di quasi quattro ore: Di Lega ce n'è solo unaL'ex governatore del Veneto risponde ai cronisti dopo la riunione: Abbiamo fatto un bellissimo federale, tutti hanno potuto esporre le proprie idee e penso che sia stato costruttivo. E precisa rispe ... ilfoglio.it

La Lega è una pentola a pressione, ma Bergesio minimizza: A Cuneo è tutto tranquilloOggi il Consiglio federale potrebbe segnare una rottura tra Zaia e Salvini, mentre in Granda, come se nulla fosse, si preparano i congressi da celebrarsi entro giugno: Alle parole noi preferiamo i fa ... targatocn.it

Che cosa ne pensate della Lega di Zaia e di Fedriga? reddit