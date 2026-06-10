Durante le tre ore di riunione nella Sala Salvadori della Camera, la Lega ha confermato che il partito è unito e non prevede nomine o cambiamenti immediati. La discussione si è concentrata sulla strategia futura, con il segretario che ha ribadito l’intenzione di valorizzare gli amministratori e mantenere l’unità interna. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali decisioni di rilievo è stata annunciata al termine del Consiglio.

Tre ore di C onsiglio federale della Lega nella Sala Salvadori della Camera. “Nessuna nomina”, dice Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, arrivato a Roma per partecipare alla riunione convocata in presenza non solo per l’approvazione del bilancio del partito, ma anche per un confronto per serrare i ranghi in vista dell’ultimo anno di governo prima delle elezioni politiche e dopo gli ultimi addii in direzione Futuro nazionale. Lega, fonti: “Salvini determinato a rafforzarla valorizzando impegno amministratori”. “ Matteo Salvini ha ascoltato con attenzione gli interventi nel Consiglio federale. È determinato a rafforzare sempre di più la Lega, valorizzando il grande impegno degli amministratori (apprezzati in tutti i territori) all’interno del partito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zaia: “La Lega è una sola”. Salvini al Consiglio federale: “Determinato a valorizzare gli amministratori”

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Lega, Zaia: Non esistono due Leghe, non sono mai esistite. È una sola

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