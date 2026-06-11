In provincia di Lecce, oltre 1.400 persone over 80 utilizzano l’app di Poste per gestire pagamenti e bollette. Tra i comuni coinvolti, alcuni registrano un'adozione più alta rispetto ad altri. Gli anziani si connettono allo smartphone per svolgere operazioni di base, come pagare utenze e fare acquisti online, senza recarsi in posta o in banca. La diffusione di questa pratica cresce tra gli utenti più anziani, che si affidano a dispositivi mobili per le faccende quotidiane.

? Domande chiave? In Breve Circa 1.400 anziani della provincia di Lecco utilizzano l’app di Poste Italiane per i servizi digitali. In provincia di Lecco, circa 1.400 cittadini con più di ottant’anni utilizzano l’applicazione di Poste Italiane per gestire le proprie necessità quotidiane. Questo dato evidenzia come gli strumenti digitali stiano entrando con decisione nelle abitudini delle generazioni più anziane del nostro territorio. La distribuzione degli utenti over 80 mostra una realtà variegata tra i diversi comuni. Lecco guida la classifica provinciale con 230 utilizzatori, seguita da Merate che conta 86 utenti. Anche i centri di Mandello del Lario e Valmadrera registrano una presenza significativa, con rispettivamente 71 e 60 cittadini di questa fascia d’età che si affidano alla piattaforma digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecchese, boom digitale: 1.400 over 80 usano l’app di Poste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, anziani sempre più smart: oltre 600 over 80 usano l’app di Poste ItalianeA Fiumicino, più di 600 persone over 80 usano l’app di Poste Italiane, secondo i dati recenti.

A Latina boom di over 80 “smart” che utilizzano l’app di Poste Italiane. Numeri record in 6 comuniIn sei comuni della provincia di Latina, il numero di over 80 che usano l’app di Poste Italiane è cresciuto notevolmente.