Fiumicino anziani sempre più smart | oltre 600 over 80 usano l’app di Poste Italiane

A Fiumicino, più di 600 persone over 80 usano l’app di Poste Italiane, secondo i dati recenti. La città, nota per essere un importante scalo aeroportuale, registra il numero più alto di ultraottantenni che si connettono tramite questa piattaforma digitale. L’app “P” permette di accedere a vari servizi e prodotti di Poste Italiane, e il suo utilizzo tra gli anziani è in crescita. La maggior parte degli utenti ha più di 85 anni e si connette principalmente tramite smartphone.

Fiumicino, 4 giugno 2026 – A Fiumicino anche gli ultraottantenni sono “smart”. La città aeroportuale è il comune della provincia di Roma con più over 80 che utilizzano l’app “P”, il punto unico di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi di Poste Italiane. Sono oltre 600, infatti, i residenti a Fiumicino di ottant’anni o più che hanno già scaricato l’applicazione sul proprio cellulare o dispositivo portatile: esclusa la Capitale, è il dato numerico assoluto più alto della provincia romana. Seguono Anzio (con 497 utenti over 80), Pomezia (482), Guidonia Montecelio (433), Ciampino (417), Velletri (402), Civitavecchia (397), Ardea (393), Tivoli (383) e Nettuno (330). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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