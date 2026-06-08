A Latina boom di over 80 smart che utilizzano l’app di Poste Italiane Numeri record in 6 comuni

Notizia in breve

In sei comuni della provincia di Latina, il numero di over 80 che usano l’app di Poste Italiane è cresciuto notevolmente. La Super App “P” di Poste Italiane registra un aumento di utenti tra gli anziani, diventando il principale strumento digitale per accedere ai servizi del gruppo. Questi dati indicano una diffusione significativa tra gli over 80 nell’uso di tecnologie e servizi digitali, con numeri record registrati in alcune località.