A Latina boom di over 80 smart che utilizzano l’app di Poste Italiane Numeri record in 6 comuni
In sei comuni della provincia di Latina, il numero di over 80 che usano l’app di Poste Italiane è cresciuto notevolmente. La Super App “P” di Poste Italiane registra un aumento di utenti tra gli anziani, diventando il principale strumento digitale per accedere ai servizi del gruppo. Questi dati indicano una diffusione significativa tra gli over 80 nell’uso di tecnologie e servizi digitali, con numeri record registrati in alcune località.
Boom di ultraottantenni che utilizzano nuova Super App “P” di Poste Italiane, il punto unico di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del Gruppo. La provincia di Latina, dopo Roma, è infatti quella con il maggior numero di anziani di età superiore agli 80 anni più “smart”.Latina, boom di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
LATINA BOOM REGGAETON LATINO /ZUMBA SAHABAT DUDEW KUNINGAN/COREO ZIN DUDEW/SENAM KREASI
Notizie e thread social correlati
Fiumicino, anziani sempre più smart: oltre 600 over 80 usano l’app di Poste ItalianeA Fiumicino, più di 600 persone over 80 usano l’app di Poste Italiane, secondo i dati recenti.
La provincia di Pescara è la più "smart" in Abruzzo con l'app "P" di Poste ItalianeIn Abruzzo, la provincia di Pescara si distingue come la più attiva nell’uso dell’app “P” di Poste Italiane.
Poste, boom di pacchi a inizio anno: sfiorate 90 milioni di consegneIl dato più significativo riguarda le consegne effettuate direttamente dai portalettere: 38 milioni nel trimestre, con una crescita del 21,9% anno su anno ... ilsole24ore.com
Poste, boom di pacchi consegnatiCresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane: nell’ultimo anno in provincia di Forlì-Cesena si è registrato un incremento di consegne del 16% rispetto al 2020. Nel territorio ... ilrestodelcarlino.it