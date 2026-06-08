A Latina boom di over 80 smart che utilizzano l’app di Poste Italiane Numeri record in 6 comuni

Da latinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In sei comuni della provincia di Latina, il numero di over 80 che usano l’app di Poste Italiane è cresciuto notevolmente. La Super App “P” di Poste Italiane registra un aumento di utenti tra gli anziani, diventando il principale strumento digitale per accedere ai servizi del gruppo. Questi dati indicano una diffusione significativa tra gli over 80 nell’uso di tecnologie e servizi digitali, con numeri record registrati in alcune località.

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Boom di ultraottantenni che utilizzano nuova Super App “P” di Poste Italiane, il punto unico di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del Gruppo. La provincia di Latina, dopo Roma, è infatti quella con il maggior numero di anziani di età superiore agli 80 anni più “smart”.Latina, boom di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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