Lealisti e patrioti la nuova polveriera irlandese

Da cms.ilmanifesto.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Belfast, si sono verificati nuovi scontri tra gruppi lealisti e patrioti, con auto e bus incendiati e famiglie sfrattate da violenti incappucciati. La polizia ha risposto a incidenti che hanno coinvolto anche scontri con i manifestanti. Le scene richiamano episodi passati di tensione nella regione. La situazione rimane instabile, con violenze che continuano a provocare danni e disordini nelle strade.

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Non è cronaca Le immagini di Belfast sembrano rievocare spettri del passato. Auto e bus incendiati, famiglie sfrattate di casa da violenti incappucciati, duri scontri con la polizia. Ma i fantasmi stavolta sembrerebbero aver cambiato forma Non è cronaca Le immagini di Belfast sembrano rievocare spettri del passato. Auto e bus incendiati, famiglie sfrattate di casa da violenti incappucciati, duri scontri con la polizia. Ma i fantasmi stavolta sembrerebbero aver cambiato forma Le immagini di Belfast sembrano rievocare spettri del passato. Auto e bus incendiati, famiglie sfrattate di casa da violenti incappucciati, duri scontri con la polizia. Ma i fantasmi stavolta sembrerebbero aver cambiato forma. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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