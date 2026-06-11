lealisti e patrioti la nuova polveriera irlandese

Notizia in breve

A Belfast, si sono verificati nuovi scontri tra gruppi lealisti e patrioti, con auto e bus incendiati e famiglie sfrattate da violenti incappucciati. La polizia ha risposto a incidenti che hanno coinvolto anche scontri con i manifestanti. Le scene richiamano episodi passati di tensione nella regione. La situazione rimane instabile, con violenze che continuano a provocare danni e disordini nelle strade.