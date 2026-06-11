Lealisti e patrioti la nuova polveriera irlandese
A Belfast, si sono verificati nuovi scontri tra gruppi lealisti e patrioti, con auto e bus incendiati e famiglie sfrattate da violenti incappucciati. La polizia ha risposto a incidenti che hanno coinvolto anche scontri con i manifestanti. Le scene richiamano episodi passati di tensione nella regione. La situazione rimane instabile, con violenze che continuano a provocare danni e disordini nelle strade.
Non è cronaca Le immagini di Belfast sembrano rievocare spettri del passato. Auto e bus incendiati, famiglie sfrattate di casa da violenti incappucciati, duri scontri con la polizia. Ma i fantasmi stavolta sembrerebbero aver cambiato forma Non è cronaca Le immagini di Belfast sembrano rievocare spettri del passato. Auto e bus incendiati, famiglie sfrattate di casa da violenti incappucciati, duri scontri con la polizia. Ma i fantasmi stavolta sembrerebbero aver cambiato forma Le immagini di Belfast sembrano rievocare spettri del passato. Auto e bus incendiati, famiglie sfrattate di casa da violenti incappucciati, duri scontri con la polizia. Ma i fantasmi stavolta sembrerebbero aver cambiato forma. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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