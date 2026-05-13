A Reggio Calabria, l’ex Polveriera sta subendo un intervento di riqualificazione che prevede la creazione di una nuova area giochi. La rimozione delle baracche ha portato alla riqualificazione dello spazio, con l’installazione di strutture per il divertimento dei bambini. Sotto la piazzetta, sono previsti nuovi servizi destinati ai residenti, mentre si attendono dettagli sul miglioramento della sicurezza nel quartiere grazie a questi lavori.

? Domande chiave Come cambierà la sicurezza del quartiere dopo l'abbattimento delle baracche?. Quali nuovi servizi verranno costruiti nell'area sottostante la piazzetta?. Perché questo intervento punta a cambiare il profilo demografico della zona?. Chi gestirà la manutenzione di questi nuovi spazi comuni?.? In Breve Consegna ufficiale avvenuta mercoledì 13 maggio 2026 con Battaglia, Brunetti, Nucera e Sera.. Intervento sostituisce baracche e occupazioni abusive nell'area dell'ex Selleria.. Lavori in corso nell'area sottostante per la costruzione di un nuovo asilo nido.. Progetto mira a creare un polo di servizi integrati per le famiglie del rione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: l’ex Polveriera rinasce con una nuova area giochi

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