Il " Rebel Folk Duo " composto da Yari Fabbri di San Mauro Pascoli chitarra e voce e da Lucia Solferino pure lei sammuarese, voce e violino, ha avuto un grande successo al Mamy’s pub in una serata da tutto esaurito complice anche il dj Ursus che ha selezionato musica prima e dopo il concerto. "Siamo entrambi insegnanti nella scuola di musica di San Mauro Pascoli ‘ Amici della musica ’ – raccontano – Quindi tutti e due abbiamo sempre suonato insieme. Tre anni fa decidemmo di formare un duo e concentrarci sul cantautorato non italiano, principalmente americano". Perchè avete deciso di inserire la musica irlandese nei vostri concerti? "Perchè porta allegria, perchè suoniamo strumenti che sono adatti a quel tipo di musica e per dare movimento ai nostri concerti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piace la svolta irlandese del ’Rebel Folk Duo’

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