Venerdì 13 giugno alle 18, si inaugura nella Torre dell’Orologio la mostra “Le voci della Fontana”, dedicata alla storia della Fontana-Scultura di Nicola Carrino. L’esposizione ripercorre il percorso dell’opera attraverso fotografie, documenti e oggetti originali. L’evento si svolge nel centro storico e rimarrà aperto fino a una data da definirsi. La mostra intende raccontare le vicende legate alla realizzazione e al significato dell’opera.

Tarantini Time Quotidiano Sarà inaugurata venerdì 13 giugno alle ore 18, nella Torre dell’Orologio di piazza Fontana a Taranto, la mostra documentale “Le voci della Fontana”, iniziativa promossa dall’associazione Museo Dal Mare Ets e dedicata alla storia della Fontana-Scultura realizzata dal maestro Nicola Carrino. L’appuntamento si aprirà con un incontro pubblico al quale prenderanno parte il presidente del Museo Dal Mare Alessandro Maruccia, il vicesindaco Mattia Giorno, Leonardo Lomartire, autore della ricerca storica, l’architetto Massimo Prontera e l’artista Domenico Campagna, allievo di Carrino. Al termine sarà inaugurata anche la mostra “Concetto, Materia, Arte”, firmata dallo stesso Campagna. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Le voci della Fontana”, una mostra racconta la storia della Fontana-Scultura di Nicola Carrino

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