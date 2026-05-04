80 anni della repubblica si inaugura la mostra in sala della lupa con fontana

Mercoledì 6 maggio alle 11 si apre ufficialmente in Sala della Lupa a Montecitorio la mostra dedicata ai 80 anni della Repubblica. L’esposizione intitolata “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio” sarà visitabile a partire dalla stessa giornata. L’evento si inserisce nelle celebrazioni per il ottantesimo anniversario dell’istituzione della Repubblica italiana, con un focus sull’Assemblea Costituente e il processo di nascita dello Stato.

ROMA – Si inaugura mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 11, la mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”. Dopo la presentazione, in Sala Aldo Moro, da parte del Presidente Lorenzo Fontana e del Segretario generale, Fabrizio Castaldi, si terrà la prima visita guidata, in Sala della Lupa, dove è allestito il percorso espositivo. Qui sono conservati i verbali della Corte di Cassazione, con i risultati del referendum istituzionale di cui fu data lettura, nella stessa sala, il 10 giugno 1946, e uno dei tre originali della Costituzione. L’evento è trasmesso in diretta webtv. L’esposizione, attraverso documenti...🔗 Leggi su Lopinionista.it

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