Sergio Fontana con Cesira racconta una donna una famiglia un pezzo di storia pugliese

Un nuovo libro intitolato “Cesira” narra la vita di una donna e di una famiglia pugliese, portando alla luce un frammento di storia locale. La narrazione si concentra su vicende personali e ambienti di una comunità, offrendo uno sguardo diretto su un passato che si intreccia con i luoghi e le tradizioni della regione. La storia si sviluppa attraverso ricordi e dettagli di vita quotidiana, senza interpretazioni o commenti.

La Puglia è una terra che custodisce storie profonde, spesso nascoste tra le pieghe della memoria familiare e collettiva, ed è proprio in questo patrimonio di ricordi, luoghi e vicende umane che prende forma Cesira. Ciò che non è dato sapere, il romanzo di Sergio Fontana pubblicato da Besa Muci. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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