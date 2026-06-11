Giovanna Iannantuoni ha annunciato di essere al lavoro per promuovere una nuova visione sulla longevità e un patto tra generazioni a Milano. Ha affermato che la scienza funziona quando cambia le vite e ha sottolineato la necessità di una rivoluzione partendo dalla città. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su iniziative specifiche o progetti in corso.

Milano – “Dobbiamo fare la differenza. Da Milano deve partire una rivoluzione: un’idea nuova sulla longevità e un patto tra generazioni”. A dirlo è Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano-Bicocca dal 2019 a otto mesi fa, prima presidente donna della Crui e ora presidente di Fondazione Bicocca e di Musa: “La sfida da rettrice è stata fare di Bicocca un motore di innovazione e di cambiamento: è nelle mie corde ed è quello che sto cercando di fare anche con la Fondazione Bicocca”. Come sta cambiando l’università? “Abbiamo avuto prima la pandemia, poi cambiamenti geopolitici internazionali significativi: operare cambiamenti in contesti difficili è ancora più sfidante. Noi siamo una comunità, non solo accademica, a servizio della città, a servizio del Paese e l’ambizione della ricerca lo dimostra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le sfide di Giovanna Iannantuoni: “Io, al lavoro per la città. La scienza funziona quando cambia le vite”

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